Il Signore degli anelli e Lo Hobbit: conto alla rovescia per le trilogie in 4K Ultra HD (Di giovedì 8 ottobre 2020) Le due trilogie formate da Peter Jackson usciranno per la prima volta in 4K Ultra HD in versione cinematografica ed estesa: la data è l'1 dicembre negli Usa e probabilmente il 3 dicembre in Europa. Si attendono notizie per un'uscita italiana. Lo ha annunciato Sean Austin in un video su Youtube, lo ha confermato poi la Warner: le trilogie de Il Signore degli anelli e de Lo Hobbit, sono pronte ad uscire nel formato 4K Ultra HD: per gli Stati Uniti la data è quella dell'1 dicembre 2020, mentre sembra che quella europea sia il 3 dicembre, anche se si attendono notizie su un'eventuale uscita italiana. Il box della trilogia de Il Signore degli anelli sarà a 9 dischi e conterrà le ...

