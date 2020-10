Grande Fratello Vip, Franceska Pepe pronta a rientrare nella Casa? L’indizio non è sfuggito ai fan (Di venerdì 9 ottobre 2020) Franceska Pepe pronta a rientrare nella Casa del Grande Fratello Vip? L’indizio non è sfuggito ai fan. La sua eliminazione durante l’ultima puntata di lunedì aveva generato non poche polemiche, soprattutto a causa dell’ “invasione spagnola”. Ma le cose potrebbero cambiare a brevissimo. Colpo di scena al Grande Fratello Vip, Franceska Pepe potrebbe rientrare nella Casa già venerdì. Il motivo? Durante l’ultimo televoto, l’influencer ha perso per un pugno di voti contro Adua del Vesco. Nulla di strano se non fosse che i voti per l’attrice ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 9 ottobre 2020)delVip? L’indizio non èai fan. La sua eliminazione durante l’ultima puntata di lunedì aveva generato non poche polemiche, soprattutto a causa dell’ “invasione spagnola”. Ma le cose potrebbero cambiare a brevissimo. Colpo di scena alVip,potrebbegià venerdì. Il motivo? Durante l’ultimo televoto, l’influencer ha perso per un pugno di voti contro Adua del Vesco. Nulla di strano se non fosse che i voti per l’attrice ...

