Giugliano. Senza patente fa sorpasso contromano, inseguimento con i carabinieri: preso 27enne (Di giovedì 8 ottobre 2020) Giugliano. Non ha voluto attendere che la fila di auto davanti a sé riprendesse la circolazione e così ha ingranato la prima e ha sorpassato tutti, contromano. Peccato per lui che dall’altro senso di marcia arrivasse una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania. Gli è stato imposto l’alt ma considerato che … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 8 ottobre 2020). Non ha voluto attendere che la fila di auto davanti a sé riprendesse la circolazione e così ha ingranato la prima e ha sorpassato tutti,. Peccato per lui che dall’altro senso di marcia arrivasse una pattuglia deidella sezione radiomobile diin Campania. Gli è stato imposto l’alt ma considerato che … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

puntomagazine : Gli è stato imposto l’alt ma considerato che fosse senza patente e assicurazione, il ragazzo già noto alle forze de… - MesserRoberto : @Emanuele676 @willy_signori - pascar21 : Dopo #ADL infetto e senza mascherina alla riunione di Lega... Una società di Pulcinella!!! #cinepanettonenapoletano… - DrugoSniper85 : RT @KarlOne71: @1926_cri @CaveloX9 @andagn Se avesse seguito il protocollo, da subito, senza mandare in giro gli atleti, avrebbe avuto tutt… - 3cuori1ohana : @LucaMarelli72 @Danvesfood Se sei in attesa di un esito di tampone per contatti a rischio non penso tu possa essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano Senza Giugliano. Senza patente fa sorpasso contromano, inseguimento con i carabinieri: preso 27enne Teleclubitalia.it Giugliano poca cosa, Nocerina tris: doppio Dammacco e Cuomo in rete

Termina col punteggio di 3-0 il proseguimento del match tra Nocerina e Giugliano, valido per la prima giornata nel girone G di Serie D, sospeso al 14' del primo tempo 10 giorni fa ...

NOCERINA-GIUGLIANO: I molossi calano il tris, primi tre punti per mister Cavallaro

NOTE LEGALI Il materiale contenuto nel sito - articoli giornalistici, fotografie e servizi filmati - e' protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed e' di proprieta' esclusiva del ...

Termina col punteggio di 3-0 il proseguimento del match tra Nocerina e Giugliano, valido per la prima giornata nel girone G di Serie D, sospeso al 14' del primo tempo 10 giorni fa ...NOTE LEGALI Il materiale contenuto nel sito - articoli giornalistici, fotografie e servizi filmati - e' protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed e' di proprieta' esclusiva del ...