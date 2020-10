Full Metal Jacket finalmente in 4K UHD: ecco la special edition con tanti gadget (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il capolavoro di Stanley Kubrick esce oggi in 4K UHD in un'edizione speciale targata Warner contenente album fotografico, cartoline, lettera e locandina originale. ecco finalmente Full Metal Jacket in 4K UHD. Da oggi un altro dei capolavori di Stanley Kubrick è infatti disponibile per la prima volta nel nuovo formato. E per l'occasione il classico war-movie del 1987 ambientato durante la guerra del Vietnam viene proposto con una special edition targata Warner Bros. Home Entertainment, contenente un esclusivo album fotografico di 32 pagine, le art cover dei personaggi, una lettera di Stanley Kubrick, oltre alla replica della locandina originale. Insomma i tanti fan del leggendario Kubrick o del film, avranno il piacere di vedere ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il capolavoro di Stanley Kubrick esce oggi in 4K UHD in un'edizionee targata Warner contenente album fotografico, cartoline, lettera e locandina originale.in 4K UHD. Da oggi un altro dei capolavori di Stanley Kubrick è infatti disponibile per la prima volta nel nuovo formato. E per l'occasione il classico war-movie del 1987 ambientato durante la guerra del Vietnam viene proposto con unatargata Warner Bros. Home Entertainment, contenente un esclusivo album fotografico di 32 pagine, le art cover dei personaggi, una lettera di Stanley Kubrick, oltre alla replica della locandina originale. Insomma ifan del leggendario Kubrick o del film, avranno il piacere di vedere ...

