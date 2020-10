Facebook sta davvero fermando le fake news? Secondo questo report di InfluenceMap assolutamente no

Leggi su open.online

(Di giovedì 8 ottobre 2020) La disinformazione è il terreno su cuie tutti i social network si stanno giocando la loro credibilità. Per evitare di perdere la faccia davanti ai governi e ai loro utenti, negli ultimi anni queste piattaforme hanno messo in piedi team di fact-checker e progetti per eliminare gli account che rilanciano. Negli ultimi giorni, solo per citare un esempio, ha cancellato centinaia di gruppi e account della rete di complottisti che si radunano sotto la sigla Qanon. Uno studio fatto dal think thankha mostrato che esistono ancora ampi spazi per fare disinformazione sulla principale creatura di Mark Zuckerberg., solo nel 2020 sarebbero stati 51 gli annunci con ...