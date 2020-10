Esistono pregiudizi e banalizzazioni, ma la psicologia è una cosa seria (Di giovedì 8 ottobre 2020) È noto che lo sguardo “scientifico” sul mondo si è affermato in Occidente grazie alla separazione cartesiana tra mente e corpo: il corpo alla scienza e la mente, di fatto assimilata all’anima, alla religione. Questo ha fatto sì che, anche quando ci si è resi conto, nei laboratori di fisiologia dell’ottocento, che non esiste una percezione del mondo che sia puramente meccanica e separata dai processi psichici - e questo contribuirà alla nascita di una psicologia moderna che usa il metodo scientifico per le sue indagini – si è faticato ad accettare questa prospettiva.In questo dualismo mente-corpo radicato nella profondità della nostra cultura (al di là delle apparenze crescenti di segno diverso), ci sono i fan della mente che rimproverano alla psicologia di aver ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) È noto che lo sguardo “scientifico” sul mondo si è affermato in Occidente grazie alla separazione cartesiana tra mente e corpo: il corpo alla scienza e la mente, di fatto assimilata all’anima, alla religione. Questo ha fatto sì che, anche quando ci si è resi conto, nei laboratori di fisiologia dell’ottocento, che non esiste una percezione del mondo che sia puramente meccanica e separata dai processi psichici - e questo contribuirà alla nascita di unamoderna che usa il metodo scientifico per le sue indagini – si è faticato ad accettare questa prospettiva.In questo dualismo mente-corpo radicato nella profondità della nostra cultura (al di là delle apparenze crescenti di segno diverso), ci sono i fan della mente che rimproverano alladi aver ...

Esistono tanti pregiudizi e banalizzazioni e la Psicologia si presta a volte a versioni caricaturali o approssimative, ma è una cosa seria e uno dei più potenti strumenti che l’essere umano ha messo a ...

Esistono tanti pregiudizi e banalizzazioni e la Psicologia si presta a volte a versioni caricaturali o approssimative, ma è una cosa seria e uno dei più potenti strumenti che l'essere umano ha messo a ...