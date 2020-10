Emma Marrone, l’urlo di libertà: “avevo i peli sulle gambe” (Di giovedì 8 ottobre 2020) La straordinaria Emma Marrone, tra i protagonisti di X-Factor, si confessa e dà voce alla suo grido di libertà: “Non me ne frega niente. Il mio corpo subisce cambiamenti” Emma Marrone (fonte foto: Instagram, @real brown)La splendida ed amatissima Emma Marrone, giudice di X-Factor, rilascia una intervista a ‘La Repubblica’, in cui viene fuori tutto il carattere e la sua libertà, caratteristica che i suoi fan ben conoscono e apprezzano: intense anche le parole su Vanessa Incontrada e la vicenda della copertina di Vanity Fair. Un’artista dal grande successo, tanto nel mondo dello spettacolo quanto su Instagram, social su cui conta un enorme seguito, Emma non è solo una apprezzata cantautrice, ma un ... Leggi su chenews (Di giovedì 8 ottobre 2020) La straordinaria, tra i protagonisti di X-Factor, si confessa e dà voce alla suo grido di libertà: “Non me ne frega niente. Il mio corpo subisce cambiamenti”(fonte foto: Instagram, @real brown)La splendida ed amatissima, giudice di X-Factor, rilascia una intervista a ‘La Repubblica’, in cui viene fuori tutto il carattere e la sua libertà, caratteristica che i suoi fan ben conoscono e apprezzano: intense anche le parole su Vanessa Incontrada e la vicenda della copertina di Vanity Fair. Un’artista dal grande successo, tanto nel mondo dello spettacolo quanto su Instagram, social su cui conta un enorme seguito,non è solo una apprezzata cantautrice, ma un ...

