Danielle Madam, sindaco leghista scrive a Mattarella per cittadinanza (Di giovedì 8 ottobre 2020) Le offese rivolte in un bar alla 23enne Danielle Madam, campionessa di lancio del peso che non ha ancora la cittadinanza italiana e che vorrebbe ottenerla per poter entrare nelle forze dell'ordine, hanno risvegliato le coscienze a Pavia. La ragazza, talento dell'atletica leggera italiana, mentre stava lavorando si è sentita dire: «Tu non sei italiana, a cosa ti serve diventare italiana? Non lo diventerai mai». Per questo motivo, il sindaco leghista della città lombarda, Mario Fabrizio Fracassi, ha scritto una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere di accelerare le pratiche per ottenere quel diritto che, altrimenti, sarebbe stato riconosciuto soltanto nel 2030, compromettendo inevitabilmente la carriera ...

