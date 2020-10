Covid: positivi due giocatori del Monza (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 08 OTT - Due calciatori del Monza sono risultati positivi al Covid. "A.C. Monza comunica che dopo l'ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati due casi di positività al ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 08 OTT - Due calciatori delsono risultatial. "A.C.comunica che dopo l'ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati due casi dità al ...

