Covid: oltre 4.000 nuovi casi in Germania (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - BERLINO, 08 OTT - Nuovo allarmante record di casi di coronavirus in Germania per il secondo giorno consecutivo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 4.000 nuovi contagi, mai così ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - BERLINO, 08 OTT - Nuovo allarmante record didi coronavirus inper il secondo giorno consecutivo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati4.000contagi, mai così ...

Berlino, 8 ott. (Adnkronos/Dpa) - In Germania si sono registrati oltre 4mila nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, segnando un aumento di 1200 contagi rispetto ai dati forniti il giorno prima.

Elezioni Usa: duello Pence – Harris, sostanziale pareggio ma confronto civile

che ha accusato il tandem Trump-Pence di aver nascosto e minimizzato la gravita’ del coronavirus, rinfacciandogli i 210 mila morti e gli oltre 7,5 milioni di casi. “Il presidente ha messo la salute ...

