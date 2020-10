Ceccherini: “Alla Fiorentina ho giocato poco, arrivo a Verona per rilanciarmi” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il nuovo acquisto dell’Hellas Verona Federico Ceccherini, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Se potevo arrivare prima all’Hellas? Già da due-tre settimane c’era l’accordo. Poi a Firenze c’è stato l’infortunio di Pezzella, e per questo motivo sono rimasto alla Fiorentina più del previsto. Perché ho scelto Verona? In verità l’avevo già scelta lo scorso gennaio, quando sono stato molto vicino a vestire la maglia gialloblu. Sia il Direttore Sportivo Tony D’Amico che mister Juric mi hanno cercato e fortemente voluto, ed eccomi qui. Il mio ruolo? Durante la mia carriera ho sempre giocato a destra o a sinistra. L’anno scorso ho disputato qualche partita anche da centrale. Posso comunque ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il nuovo acquisto dell’HellasFederico, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Se potevo arrivare prima all’Hellas? Già da due-tre settimane c’era l’accordo. Poi a Firenze c’è stato l’infortunio di Pezzella, e per questo motivo sono rimasto allapiù del previsto. Perché ho scelto? In verità l’avevo già scelta lo scorso gennaio, quando sono stato molto vicino a vestire la maglia gialloblu. Sia il Direttore Sportivo Tony D’Amico che mister Juric mi hanno cercato e fortemente voluto, ed eccomi qui. Il mio ruolo? Durante la mia carriera ho semprea destra o a sinistra. L’anno scorso ho disputato qualche partita anche da centrale. Posso comunque ...

CrashNC88 : @Nicolino_Berti Perché ho pensato alla scena in un film di Pieraccioni con Ceccherini che canta 'Laudato si o Mio Signore' ????? - ilPentasport : Si chiude il calciomercato: il riepilogo delle operazioni della Fiorentina. Ceduto Chiesa alla Juve (e Ceccherini a… - AndreaJoly_ : #Verona voto 6 #Kalinic, strappato alla concorrenza, e #Ceccherini forse erano quello che serviva per completare l… - Falso_Nueve_IT : ?? #SerieA ???? - #Kalinic e #Ceccherini al #Verona - #Lopez dall'#OM al #Sassuolo - #Luperto al #Crotone in prestito… - Ghigo_07 : RT @ManuBaio: #Ceccherini al @HellasVeronaFC prestito con obbligo di riscatto a 3 milioni alla salvezza @acffiorentina #SkyCalciomercatoDay… -

