Brescia | Lopez si ripresenta | «Tornare in Serie A è il nostro obiettivo»

Brescia, Lopez si (ri)presenta: «Tornare in Serie A è il nostro obiettivo» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Diego Lopez è tornato al Brescia e ha parlato in conferenza stampa Dopo l’esonero di Delneri, il Brescia ha affidato nuovamente la panchina a Diego Lopez. L’allenatore ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi delle Rondinelle. «Il campionato è appena iniziato, bisogna essere protagonisti sia in casa che fuori. Bisogna essere uniti, tante squadre forti hanno giocatori di qualità ma non vincono perché manca il gruppo. Bisogna sempre difendere la maglia di una squadra che merita la Serie A. Ho voglia di finire un discorso e un lavoro iniziato lo scorso anno, siamo sempre all’inizio di un campionato. L’obiettivo è Tornare subito in Serie A. La squadra ha ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Diegoè tornato ale ha parlato in conferenza stampa Dopo l’esonero di Delneri, ilha affidato nuovamente la panchina a Diego. L’allenatore ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi delle Rondinelle. «Il campionato è appena iniziato, bisogna essere protagonisti sia in casa che fuori. Bisogna essere uniti, tante squadre forti hanno giocatori di qualità ma non vincono perché manca il gruppo. Bisogna sempre difendere la maglia di una squadra che merita laA. Ho voglia di finire un discorso e un lavoro iniziato lo scorso anno, siamo sempre all’inizio di un campionato. L’subito inA. La squadra ha ...

infoitsport : Brescia, Cellino esonera Delneri In arrivo il Lopez Bis - infoitsport : Brescia, Cellino esonera Delneri e richiama Diego Lopez - infoitsport : Calciomercato Brescia, Cellino accontenta Diego Lopez | Ecco lo svincolato! - infoitsport : LIVE TMW - Brescia, Lopez: 'L'obiettivo è quello di tornare in A, Cellino ha dato un segnale forte' - Calcio_Casteddu : Il nuovo (o vecchio) allenatore del #Brescia parla in conferenza stampa del suo ritorno sulla panchina delle… -