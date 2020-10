Brad Pitt citato in giudizio da una donna a causa di una frode online

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 8 ottobre 2020)si è ritrovato in una situazione abbastanza intricata, per colpa di unache unadel Texas avrebbe subìtoè statoinper 100.000 dollari dalla CEO del Texas Healthcare, Kelli Christina, unache ha affermato di aver avuto contatti con la star di Hollywood che, secondo la sua versione, le avrebbe chiesto soldi per alcuni eventi di beneficenza. Kelli Christina ha infatti affermato di aver sentito, dopo che l'attore si è messo in contatto con lei un paio di anni fa. Dal suo racconto, pare che la star di Hollywood volesse soldi per raccogliere fondi a nome della sua fondazione Make It Right ...