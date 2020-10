Bastoni e Skriniar positivi al Covid-19: Inter in allarme. Conte studia la difesa per il derby contro il Milan (Di giovedì 8 ottobre 2020) Conte studia le alternative per il derby: gli unici centrali sono De Vrij e Ranocchia, a cui si aggiungono Kolarov e D'Ambrosio. Jolly Darmian-Ranocchia Leggi su 90min (Di giovedì 8 ottobre 2020)le alternative per il: gli unici centrali sono De Vrij e Ranocchia, a cui si aggiungono Kolarov e D'Ambrosio. Jolly Darmian-Ranocchia

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS #Inter, #Skriniar positivo ???? Dopo la positività di #Bastoni, anche Milan #Skriniar è risultato… - FBiasin : '#Inter, dopo #Bastoni anche #Skriniar positivo'(@tvdellosport) Sarà una lunga stagione... - Gazzetta_it : Non solo #Bastoni: anche #Skriniar positivo. Difesa dell’#Inter in emergenza in vista del derby - MarisciaFox : RT @Alex_Cavasinni: - #Bastoni out minimo 14 giorni; - #Skriniar in attesa del secondo tampone (in caso di confermata positività, quaranten… - temujin81 : @F1N1no dopo le nazionali derby di Milano, con Milan senza Ibra e Inter senza Bastoni e Skriniar, sempre che non es… -