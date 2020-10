Amazon | 10mila veicoli elettrici per le consegne

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 8 ottobre 2020)si fa elettrico: la nota azienda ha comunicato che verranno impiegato circa 10 mila veilociper le. Una novità che sarà attiva già dal 2022 a Roma grazie al primo veicolo elettrico progettato e sviluppato con Rivian.ha sposato questo nuovo progetto per il raggiungimento di zero emissioni di Co2 entro il 2040 ed entro il 2030 ha in programma di aumentare ia 100mila. Saranno tre isui qualiha investito. “Quando abbiamo deciso di creare il nostro primo veicolo elettrico personalizzato insieme a Rivian, eravamo consapevoli di dover superare di gran lunga qualsiasi altro veicolo per le. Volevamo creare un veicolo che gli autisti ...