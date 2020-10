Uno dei volti più amati della televisione è tornato in grande stile Di chi si tratta?

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questo articolo Uno deipiùin. Di chi si? . Nel lontanissimo 1957 esordiva in tv uno di quelli che sarebbe diventato un autentica icona del Legal Drama. Questa data vi dice qualcosa? In quell’anno approdava in TV il classico intramontabile, Perry Mason, con il volto dell’altrettanto iconico e indimenticabile Raymond Burr. La serie erada una collana di gialli ed era già apparso …