Under 21, Gazzetta dello Sport: non solo Bastoni, l’altro positivo è Carnesecchi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono due gli azzurrini della Nazionale Under 21 positivi al coronavirus dopo la nota pubblicata dalla selezione su due casi (senza fare nomi) emersi nel ritiro di Tirrenia al secondo giro di test. Uno è Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter. Il secondo Under 21, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta. Oggi è in programma il terzo tampone: se dovesse essere ancora positivo i due calciatori saranno isolati, saltando quindi i match di qualificazione agli Europei con Islanda e Armenia. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono due gli azzurrini della Nazionale21 positivi al coronavirus dopo la nota pubblicata dalla selezione su due casi (senza fare nomi) emersi nel ritiro di Tirrenia al secondo giro di test. Uno è Alessandro, difensore dell’Inter. Il secondo21, secondo quanto riporta la, è Marco, portiere dell’Atalanta. Oggi è in programma il terzo tampone: se dovesse essere ancorai due calciatori saranno isolati, saltando quindi i match di qualificazione agli Europei con Islanda e Armenia.

Achraf_Hakimi2 : #Under21, i due positivi sono #Bastoni e #Carnesecchi - sportface2016 : #Under21, i due positivi sono #Bastoni e #Carnesecchi - infoitsport : Gazzetta - Non solo Bastoni. Italia Under 21, anche Carnesecchi positivo al Covid-19 - sportli26181512 : La formazione di Mancini, i casi Covid in Under 21 e la 5ª tappa del Giro: le notizie del giorno: La formazione di… - sportli26181512 : Under 21, non solo Bastoni: due gli azzurrini positivi, l’altro è Carnesecchi: Under 21, non solo Bastoni: due gli… -