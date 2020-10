Ostia | pestavano a sangue e rapinavano i loro coetanei | in manette un 18enne e un 17enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Al termine di un’attività d’indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma EUR, coordinati dalla Procura della Repubblica per i Minorenni, il G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Roma, ha emesso un’ordinanza che dispone la custodia cautelare del collocamento in comunità di 2 ragazzi romani di 17 e 18 anni (quest’ultimo minorenne all’epoca dei fatti), con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e resistenza a Pubblico Ufficiale. I giovani sono accusati di aver messo a segno, a luglio dello scorso anno, una rapina ai danni di un ragazzo di 20 anni che si trovava in piazzale Santi Pietro e Paolo, all’EUR, con la sua comitiva. Nello stesso provvedimento, inoltre, alviene contestata anche un’altra rapina con lesioni commessa a distanza di qualche giorno dalla ...