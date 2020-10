Nuovo Dpcm, la Camera approva la risoluzione di maggioranza dopo lo stop di ieri (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza sul Covid con 253 Si e 3 No. L’opposizione non ha votato. Il voto autorizza così il consiglio dei ministri a varare il Nuovo Dpcm per la gestione della pandemia (cdm in programma alle 11). ieri la votazione era stata rinviata per mancanza di numero legale. Oltre quaranta deputati della maggioranza erano in quarantena fiduciaria per via della positività dell’ex ministra Beatrice Lorenzin e del sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo. In serata, su input della maggioranza (contestata dalle opposizioni), la giunta per il regolamento ha deciso che i parlamentari di Montecitorio che sono costretti all’autoisolamento – e quindi non possono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lahato ladellasul Covid con 253 Si e 3 No. L’opposizione non ha votato. Il voto autorizza così il consiglio dei ministri a varare ilper la gestione della pandemia (cdm in programma alle 11).la votazione era stata rinviata per mancanza di numero legale. Oltre quaranta deputati dellaerano in quarantena fiduciaria per via della positività dell’ex ministra Beatrice Lorenzin e del sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo. In serata, su input della(contestata dalle opposizioni), la giunta per il regolamento ha deciso che i parlamentari di Montecitorio che sono costretti all’autoisolamento – e quindi non possono ...

GiovanniToti : Stasera i governatori sono chiamati in videoconferenza con i Ministri Boccia e Speranza per parlare del nuovo DPCM… - NicolaPorro : ?? Franco Battaglia non legge giornali e non segue #tg. Ma ha le idee chiare sul nuovo #Dpcm e sugli slogan della ma… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Figuraccia in Aula sul nuovo… - RadioLuiss : Ieri per due volte è mancato il numero legale alla Camera e per questo è slittato a stamattina anche il CDM che avr… - MauroCelestini : Comunque sappiate che fino a nuova proroga o nuovo dpcm i provvedimenti di obbligo mascherina ad orario 18/06 terminano stasera -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm di ottobre, da domani obbligo di mascherina Corriere della Sera Covid, la mascherina va portata sempre con sé: indossata «in prossimità» di altre persone, maxi-multe da 400 a 1.000 euro

Mascherina obbligatoria, ma con una giusta dose di buonsenso. Slitterà di una settimana il Dpcm con le nuove norme per contrastare l'aumento della diffusione del Covid-19, ma la misura sarà varata in ...

Nuovo Dpcm Covid ottobre 2020: mascherine, ballo e limiti feste

Nuovo Dpcm ottobre Governo e Regioni:. Con l'arrivo del nuovo DPCM ottobre, riparte anche lo schema messo in campo dal Governo durante la Fase 1 della pendemia, quando a colpi di Dpcm il governo ...

Mascherina obbligatoria, ma con una giusta dose di buonsenso. Slitterà di una settimana il Dpcm con le nuove norme per contrastare l'aumento della diffusione del Covid-19, ma la misura sarà varata in ...Nuovo Dpcm ottobre Governo e Regioni:. Con l'arrivo del nuovo DPCM ottobre, riparte anche lo schema messo in campo dal Governo durante la Fase 1 della pendemia, quando a colpi di Dpcm il governo ...