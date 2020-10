Messina, bimbo di 10 mesi ingoia una ventosa davanti alla mamma e muore: aperta un'inchiesta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta sulla morte di un bambino di dieci mesi, venerdì scorso, in seguito alle conseguenze riconducibili all'ostruzione delle vie respiratorie causata da un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Procura diha aperto un'sulla morte di un bambino di dieci, venerdì scorso, in seguito alle conseguenze riconducibili all'ostruzione delle vie respiratorie causata da un ...

