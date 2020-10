Marco Carta assolto in appello a Milano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - Milano, 07 OTT - Il cantante Marco Carta è stato assolto nel processo di secondo grado con al centro il furto di sei magliette del valore di 1200 euro, alla Rinascente di Milano, nel maggio ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, -, 07 OTT - Il cantanteè statonel processo di secondo grado con al centro il furto di sei magliette del valore di 1200 euro, alla Rinascente di, nel maggio ...

HuffPostItalia : Marco Carta assolto in appello nel processo per il furto di sei magliette - MediasetTgcom24 : Caso magliette rubate, Marco Carta assolto in appello a Milano #marcocarta - trash_italiano : Marco Carta aveva un pochino di febbre ed è stato mandato via ?? #noneladurso - 361_magazine : #MarcoCarta assolto per il furto di magliette a #Milano - juliaailui : RT @Marghe90: Marco Carta è stato assolto ANCHE in appello. Ora, andate a sfogare la vostra frustrazione altrove. Mi riferisco a voi che,… -