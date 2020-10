Legnato a Legnano | beffato a Lecco In Lombardia Salvini accusa il colpo La Lega sfrattata dalla città di Alberto da Giussano E il leader del Carroccio ora ammette | c’è un problema

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Come se non fosse bastato il non esaltante risultato delle regionali, finito in parità con grande disappunto di Matteoche aveva pronosticato addirittura un sette a zero, a guastare ulteriormente la festa al capitano sono stati i risultati dei ballottaggi delle comunali nella “sua”. Quattro a due, con una netta affermazione del Pd e del centrosinistra a scapito dellae del centrodestra. Il Capitano e i suoi perdono a, Saronno e Corsico: in tre di questi comuni governavano e dove non governavano non sono riusciti ad imporsi, come a Mantova dove al primo turno ha vinto con ampio margine il sindaco uscente Mattia Palazzi del Pd. Con i dem che si portano avanti e già sognano di strappare la Regione al centrodestra dopo 26 anni di dominio ...