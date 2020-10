Juventus, Pecoraro: “Inter-Juve? File di Orsato sparito”. Ma Rizzoli… (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tornando a Inter-Juventus del 2018 è intervenuto alle Iene l’ex procuratore della FIGC Giuseppe Pecoraro. La partita che è finita a lungo in un tormentone di polemiche per la mancata espulsione di Miralem Pjanic torna a far discutere, infatti come riporta la Gazzetta dello sport, Pecoraro ha rilasciato le seguente dichiarazioni: “Quel File su Inter-Juventus di Orsato è sparito e riguardava un errore gravissimo che ha condizionato un campionato”. L’audio in questione riguarda la comunicazione tra l’arbitro e il VAR. Come ricorda il quotidiano rosa, durante lo svolgimento del secondo tempo, al 57’ per la precisione, Pjanic commette fallo su Rafinha rischiando l’espulsione in quanto ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tornando a Inter-del 2018 è intervenuto alle Iene l’ex procuratore della FIGC Giuseppe. La partita che è finita a lungo in un tormentone di polemiche per la mancata espulsione di Miralem Pjanic torna a far discutere, infatti come riporta la Gazzetta dello sport,ha rilasciato le seguente dichiarazioni: “Quelsu Inter-diè sparito e riguardava un errore gravissimo che ha condizionato un campionato”. L’audio in questione riguarda la comunicazione tra l’arbitro e il VAR. Come ricorda il quotidiano rosa, durante lo svolgimento del secondo tempo, al 57’ per la precisione, Pjanic commette fallo su Rafinha rischiando l’espulsione in quanto ...

