Juve-Napoli, legali Figc: "Decisione Asl non motivata adeguatamente" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "L'Asl di Napoli si è comportata come se il protocollo non esistesse" così i legali della Figc sullo spinosissimo caso Juventus-Napoli. La Figc sarebbe andata contro il Napoli e l'Asl partenopeo in quanto l'azienda sanitaria locale non avrebbe specificato adeguatamente il motivo dello stop imposto ai calciatori azzurri, solo pochi minuti prima di partire alla volta di Torino. Così, come si legge sul Corriere della Sera, i legali della federazione calcistica stanno evidenziando delle incongruenze con la decisione presa dall'Asl napoletana, senza considerare il "protocollo siglato tra la Lega e le società di ...

