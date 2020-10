Il testo del nuovo Dpcm: 'Mascherine sempre se non ci si trova tra persone non conviventi' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Multe per il mancato utilizzo della mascherina: quando, e come, si possono contestare 7 ottobre 2020 Il Consiglio dei Ministri oggi mercoledì 7 ottobre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ... Leggi su today (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Multe per il mancato utilizzo della mascherina: quando, e come, si possono contestare 7 ottobre 2020 Il Consiglio dei Ministri oggi mercoledì 7 ottobre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ...

vitocrimi : Via libera della Commissione Affari Costituzionali della Camera al testo base del @Mov5Stelle sul… - Corriere : ?? Cosa dice il testo definitivo del decreto del governo - crippa5stelle : Domani, in commissione Affari costituzionali alla Camera, voteremo l’adozione del testo base della proposta di legg… - PalaDanyela83 : @___coldplayer Purtroppo la comprensione del testo non è per tutti, leggono lockdown2 e già insultano cosi, a muzzo… - AnselmoProde : @FmMosca @GiovanniPortel8 Il 'garante della Costituzione' è immerso nella pedissequa pedanteria normativa letterale… -