Il Covid entra in Campidoglio. E Virginia Raggi finisce in isolamento

Il Campidoglio finisce in quarantena. E lo fa, probabilmente, con qualche giorno di ritardo. Domenica era stato il vicepresidente dell'Assemblea capitolina, Francesco Figliomeni, ad annunciare di essere positivo al Covid-19. Tuttavia la paura tra gli scranni dell'Aula Giulio Cesare non ha fatto scattare quei protocolli altrimenti previsti, ad esempio, nelle scuole. E così dopo neanche 48 ore il capo di gabinetto del sindaco Raggi, Stefano Castiglione, si scopre positivo. Poco prima i consiglieri capitolini del Pd avevano annunciato di essere pronti a sottoporsi al test e di mettersi in autoisolamento. Poco dopo la sindaca Raggi usciva dal Campidoglio per sottoporsi al tampone e mettersi a sua volta in autoisolamento fino all'esito del test.

