Gran Bretagna, 6.500 scienziati contro il lockdown: “Bisogna tornare a vivere” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Londra, 7 ott – Più di 6.500 scienziati e medici hanno firmato in Gran Bretagna una petizione anti lockdown per chiedere sia al governo britannico che a quello degli Stati Uniti di lasciare che le popolazioni delle due nazioni sviluppino l’immunità di gregge contro il coronavirus, proteggendo i più deboli ma lasciando uscire i giovani. Tra i firmatari, anche studiosi di Oxford e Harvard. “lockdown fa danni alla salute” La lettera che accompagna la petizione è stata scritta da tre importanti scienziati e da allora è stata sostenuta da oltre 60.000 firmatari; secondo questo testo, le rigide regole di distanziamento sociale stanno avendo “impatti dannosi sulla salute fisica e mentale” dei cittadini. La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Londra, 7 ott – Più di 6.500e medici hanno firmato inuna petizione antiper chiedere sia al governo britannico che a quello degli Stati Uniti di lasciare che le popolazioni delle due nazioni sviluppino l’immunità di greggeil coronavirus, proteggendo i più deboli ma lasciando uscire i giovani. Tra i firmatari, anche studiosi di Oxford e Harvard. “fa danni alla salute” La lettera che accompagna la petizione è stata scritta da tre importantie da allora è stata sostenuta da oltre 60.000 firmatari; secondo questo testo, le rigide regole di distanziamento sociale stanno avendo “impatti dannosi sulla salute fisica e mentale” dei cittadini. La ...

Agenzia_Ansa : Verso test obbligatorio per chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda e Belgio #Covid #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, negli Usa oltre 210mila morti. Picco in Gran Bretagna, #Berlino chiude i locali alle 23 #ANSA - UlisseRai1 : Appena ventenne a bordo della Vanguard, nel suo primo viaggio fuori dalla Gran Bretagna: gioca felice con gli uffic… - ___________Luca : In Gran Bretagna una proposta di legge introduce alcuni limiti ('presunzione di non proseguire') ai procedimenti pe… - ramses09975976 : RT @IlPrimatoN: 'A coloro che non sono vulnerabili dovrebbe essere immediatamente consentito di riprendere la vita normalmente' https://t.… -