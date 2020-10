GF Vip 5, Myriam riceve una dolcissima (e inaspettata) sorpresa dal fidanzato (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nella giornata di ieri Myriam Catania ha ricevuto una dolcissima sorpresa dal fidanzato Quentin Kammermann. Il pubblicitario francese si è avvicinato alle mura della casa del Grande Fratello Vip 5 brandendo tra le mani il megafono, per poi urlare (letteralmente) la romantica proposta di matrimonio all’attrice. La ragazza, dal giardino, ha ricambiato il folle amore dell’uomo rispondendogli forte di Sì. Pochi istanti dopo, tutti gli inquilini della casa si sono congratulati con lei, dicendosi di essere molto felici che abbia ritrovato un compagno con cui è di nuovo pronta a giurare amore eterno. Myriam e Quentin si sposano, l’auto-invito di Tommaso Zorzi Tra i concorrenti che si sono mostrati più interessati al matrimonio tra Myriam e Quentin ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nella giornata di ieriCatania ha ricevuto unadalQuentin Kammermann. Il pubblicitario francese si è avvicinato alle mura della casa del Grande Fratello Vip 5 brandendo tra le mani il megafono, per poi urlare (letteralmente) la romantica proposta di matrimonio all’attrice. La ragazza, dal giardino, ha ricambiato il folle amore dell’uomo rispondendogli forte di Sì. Pochi istanti dopo, tutti gli inquilini della casa si sono congratulati con lei, dicendosi di essere molto felici che abbia ritrovato un compagno con cui è di nuovo pronta a giurare amore eterno.e Quentin si sposano, l’auto-invito di Tommaso Zorzi Tra i concorrenti che si sono mostrati più interessati al matrimonio trae Quentin ...

