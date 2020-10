Fiorentina, Commisso: “Chiesa? Non ci meritavamo questo, mi aspettavo di più” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Chiesa? E’ vero, mi aspettavo di più. Ancora non l’ho sentito, non ci meritiamo questo. Abbiamo perso Chiesa, abbiamo la nuova chiesa qui al centro sportivo”. Lo ha detto Rocco Commisso a Bagno di Ripoli, alle porte di Firenze, durante la presentazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina. Il presidente viola è rimasto molto deluso dall’addio di Federico Chiesa, passato alla Juventus nell’ultimo giorno di mercato, e non lo ha nascosto. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Chiesa? E’ vero, midi più. Ancora non l’ho sentito, non ci meritiamo. Abbiamo perso Chiesa, abbiamo la nuova chiesa qui al centro sportivo”. Lo ha detto Roccoa Bagno di Ripoli, alle porte di Firenze, durante la presentazione del nuovo centro sportivo della. Il presidente viola è rimasto molto deluso dall’addio di Federico Chiesa, passato alla Juventus nell’ultimo giorno di mercato, e non lo ha nascosto.

A margine della presentazione ufficiale del progetto per il nuovo centro sportivo della Fiorentina, Rocco Commisso, presidente del club viola ha parlato per la prima volta dell'addio di Federico ...

FIRENZE – Ci siamo rimasti male. Con queste parole il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ammette che la partenza di Federico Chiesa con destinazione Juventus ha amareggiato lui e tutto il ...

