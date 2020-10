Egitto, Patrick Zaki resterà in carcere altri 45 giorni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Patrick Zaki resterà in carcere per altri 45 giorni. Lo ha riferito la sua legale Hoda Nasrallah dopo l'udienza celebrata a Il Cairo. E' stata dunque rinnovata la custodia cautelare per lo studente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 ottobre 2020)resterà inper45. Lo ha riferito la sua legale Hoda Nasrallah dopo l'udienza celebrata a Il Cairo. E' stata dunque rinnovata la custodia cautelare per lo studente ...

SkyTG24 : Egitto, Patrick Zaki resta in carcere altri 45 giorni - zazoomblog : Egitto Patrick Zaki resterà in carcere altri 45 giorni - #Egitto #Patrick #resterà #carcere - patty65g : RT @unoscribacchino: #Egitto, Patrick Zaki rimarrà in carcere per altri 45 giorni. Lo ha stabilito il tribunale del Cairo, chiamato a deci… - stepas82 : RT @RiccardoNoury: Patrick Zaki resta in carcere in Egitto altri 45 giorni. Amnesty: 'Occorre impegno serio del governo italiano' https://t… - EmilioBerettaF1 : Patrick Zaky, arresto rinnovato per altri 45 giorni -