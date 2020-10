Eddie Van Halen non suona più Jump | addio al chitarrista rock

repubblica : Addio a Eddie van Halen, muore a 65 il fondatore della band Van Halen - MediasetTgcom24 : Usa: è morto il chitarrista Eddie Van Halen, aveva 65 anni - Agenzia_Ansa : E' morto il leggendario chitarrista Eddie Van Halen #ANSA - NoodlesNero : RT @CucchiRiccardo: Chi ha ascoltato la chitarra di Eddie Van Halen sa qualcosa di più sul rock e sul 'tapping'. Addio mito. - calvi1956 : RT @Agenzia_Ansa: E' morto il leggendario chitarrista Eddie Van Halen #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Eddie Van

Straordinario musicista, ma soprattutto innovatore: Eddie Van Halen ha scritto i codici della chitarra rock e pezzi immortali come Jump o Eruption. Ieri è morto Edward Van Halen, musicista americano.Johnny Nash morto: ieri, 6 ottobre, si è spento Johnny nash, il cantante reggae e amico di Bob Marley. Conosciuto per la sua hit I Can See Clearly Now, Nash è morto a 80 anni per cause naturali a Hous ...