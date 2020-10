Coronavirus, Conte: “In casa con amici e familiari vulnerabili raccomando fortemente di indossare la mascherina” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “raccomando fortemente ai cittadini di indossare le mascherine anche in casa in presenza di familiari fragili o vulnerabili e di mantenere la distanza fisica. Vale lo stesso anche in presenza di amici. Sappiamo che sono i casi principali in cui il virus si diffonde”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fuori da Palazzo Chigi dopo l’approvazione di un nuovo decreto legge in Consiglio dei ministri sulle nuove misure anti-contagio. L'articolo Coronavirus, Conte: “In casa con amici e familiari vulnerabili raccomando fortemente di indossare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “ai cittadini dile mascherine anche inin presenza difragili oe di mantenere la distanza fisica. Vale lo stesso anche in presenza di. Sappiamo che sono i casi principali in cui il virus si diffonde”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe, fuori da Palazzo Chigi dopo l’approvazione di un nuovo decreto legge in Consiglio dei ministri sulle nuove misure anti-contagio. L'articolo: “Incondila ...

