Coronavirus, contagi in aumento. Giuseppe Conte: “Le mascherine vanno indossate sempre” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le ultime dichiarazioni di Giuseppe Conte alla stampa rilasciate pochissimi istanti fa, per illustrare le nuove misure del Dpcm. Precauzione è la parola d’ordine di questa nuova fase che ci troviamo a vivere. A dirlo è Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni alla stampa di qualche minuto fa. Il Premier ha commentato le nuove misure Contenute nel … L'articolo Coronavirus, contagi in aumento. Giuseppe Conte: “Le mascherine vanno indossate sempre” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le ultime dichiarazioni dialla stampa rilasciate pochissimi istanti fa, per illustrare le nuove misure del Dpcm. Precauzione è la parola d’ordine di questa nuova fase che ci troviamo a vivere. A dirlo è, nelle dichiarazioni alla stampa di qualche minuto fa. Il Premier ha commentato le nuove misurenute nel … L'articoloin: “Lesempre” proviene da www.meteoweek.com.

ilpost : La situazione italiana dopo la “seconda ondata” di contagi da coronavirus è migliore rispetto ad altri paesi per un… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 3.678 nuovi casi: mai così tanti contagi da metà aprile | Record di oltre 125mila tamponi… - fattoquotidiano : Coronavirus, a Bruxelles bar chiusi per un mese. In Germania più di 2800 contagi. In Usa oltre 7,5 milioni di casi - SecolodItalia1 : Coronavirus, record di contagi: 3678. Conte, Azzolina, Zingaretti e De Luca sulla graticola - Vivodisogniebas : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 3.678 nuovi casi: mai così tanti contagi da metà aprile | Record di oltre 125mila tamponi #Coronavirusit… -