Carla Bruni | “Nicolas Sarkozy è un uomo fragile | per questo l’ho sposato È pieno di energia | ma c’è qualcosa di strano”

"Mi piacciono i contrasti, i testi malinconici su musiche allegre e mi piace anche questo miscuglio di energia e pudore del mio uomo. Mio marito è pieno di voglia di fare ma io credo davvero che ci sia qualcosa di strano in tutta questa energia. Nostra figlia Giulia, che ha 8 anni, è uguale. Io flirto con la tristezza, ci gioco, invece in lui è qualcosa di più profondo". A dirlo è l'ex première dame di Francia Carla Bruni che, in un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato a cuore aperto del suo rapporto d'amore con il marito Nicolas Sarkozy, oltre che del suo ultimo album in uscita il 9 ottobre, in cui c'è tra l'altro un ...

