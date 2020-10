Caos sulle bollette della luce. Nessuno ci capisce nulla e il Ministero tace (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questo è -purtroppo- uno tra gli esempi più eclatanti che dimostrano quanto l’incapacità del governo di gestire l’economia provochi dei gravi danni per imprenditori, piccoli professionisti e non solo… Stiamo parlando di 2,5 milioni di piccole imprese, ancora legate al mercato di tutela che fornisce energia elettrica -dove ricordiamo i prezzi sono definiti dall’Autorità per l’Energia- che dovranno abbandonarlo entro il primo gennaio del 2021 per entrare nel mercato libero, ma che non sono stati per nulla agevolati nella scelta del nuovo fornitore della luce. Patuanelli dove sei quando c’è bisogno di regolare la transizione e proteggere i consumatori facendo chiarezza? Mentre “il ministro non si muove”, gli unici che nuotano felici nelle acque lasciate ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questo è -purtroppo- uno tra gli esempi più eclatanti che dimostrano quanto l’incapacità del governo di gestire l’economia provochi dei gravi danni per imprenditori, piccoli professionisti e non solo… Stiamo parlando di 2,5 milioni di piccole imprese, ancora legate al mercato di tutela che fornisce energia elettrica -dove ricordiamo i prezzi sono definiti dall’Autorità per l’Energia- che dovranno abbandonarlo entro il primo gennaio del 2021 per entrare nel mercato libero, ma che non sono stati peragevolati nella scelta del nuovo fornitore. Patuanelli dove sei quando c’è bisogno di regolare la transizione e proteggere i consumatori facendo chiarezza? Mentre “il ministro non si muove”, gli unici che nuotano felici nelle acque lasciate ...

25091264 : RT @girofili66: @Natizevi Questa pandemia si è abbattuta sulle teste già vuote dei nostri governanti generando un caos più dannoso della pa… - aural122 : RT @_R_O_S_A_N_N_A_: Vogliamo stare soli ma odiamo stare da soli,vogliamo essere capiti ma non ci mostriamo mai. Siamo silenzio sulle labbr… - girofili66 : @Natizevi Questa pandemia si è abbattuta sulle teste già vuote dei nostri governanti generando un caos più dannoso… - scaxxata : perché purtroppo la società è basata sulle etichette. la libertà, per questo, a molti fa paura e cercano di privarn… - tfabiani2 : RT @ilfoglio_it: Caos a #Montecitorio. Manca per due volte il numero legale: il voto sulle comunicazioni di Speranza è rimandato a domani.… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos sulle Regioni contro governo, sindaci contro governatori: è caos sulle nuove misure anti contagio Il Dubbio Caos continuità, dal governatore Solinas pressioni su Roma

E non sarà sanzionata. Il motivo è semplice, anche se la Regione non può dirlo. La Sardegna subisce un doppio monopolio: Onorato sul mare, Alitalia nei cieli. Non esiste una alternativa alla compagnia ...

13 tipi di attacchi e-mail e tre consigli per evitarli

Se non vengono controllati, questi attacchi scatenano una situazione di caos all’interno dell’organizzazione, incidendo sulla produttività e infettando i computer. Protezione degli utenti a livello di ...

E non sarà sanzionata. Il motivo è semplice, anche se la Regione non può dirlo. La Sardegna subisce un doppio monopolio: Onorato sul mare, Alitalia nei cieli. Non esiste una alternativa alla compagnia ...Se non vengono controllati, questi attacchi scatenano una situazione di caos all’interno dell’organizzazione, incidendo sulla produttività e infettando i computer. Protezione degli utenti a livello di ...