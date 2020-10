Asl Torino: «Juve esemplare, Procura valuterà eventuali reati» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Il nostro compito è stato quello di trasmettere la segnalazione della Juventus, che ha avuto un comportamento esemplare, alla Procura. Spetterà ai magistrati valutare se c’è stato un reato, non certo a noi”. Lo afferma all’ANSA Roberto Testi, direttore di prevenzione dell’Asl di Torino. Testi conferma quindi la segnalazione fatta alle autorità competenti relativa ai giocatori … L'articolo Asl Torino: «Juve esemplare, Procura valuterà eventuali reati» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Il nostro compito è stato quello di trasmettere la segnalazione dellantus, che ha avuto un comportamento, alla. Spetterà ai magistrati valutare se c’è stato un reato, non certo a noi”. Lo afferma all’ANSA Roberto Testi, direttore di prevenzione dell’Asl di. Testi conferma quindi la segnalazione fatta alle autorità competenti relativa ai giocatori … L'articolo Asl: «valuterà» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

pisto_gol : AAgnelli risponde a ADL che la Juventus, “come sempre, rispetta i regolamenti”. A @RealPiccinini invece dice che no… - pisto_gol : L’Asl di Torino segnalerà in Procura i calciatori della Juve che hanno violato l’isolamento -… - forumJuventus : Asl Torino: 'Comportamento Juve esemplare, non spetta a noi intervenire come hanno fatto a Napoli, il protocollo è… - antonioann5 : RT @forumJuventus: Asl Torino: 'Comportamento Juve esemplare, non spetta a noi intervenire come hanno fatto a Napoli, il protocollo è chiar… - LSquame : @vfimiani1102 @pisto_gol evidentemente avrai fatto l'esame di protocollo 1, se avessi fatto anche quello di protoco… -