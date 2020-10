Traffico Roma del 06-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto coda perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina ed Ardeatina godiate anche in esterna tra Laurentina ed Appia un incidente in largo Gaetano La Loggia in colonna ilall’altezza dell’incrocio con via Portuense code per incidente anche sulla via Casilina all’incrocio con via Fivizzano in testa ilsulla Cassia con code tra il raccordo è via dei due punti in direzione del centroin coda anche sulla via trionfale tra via ipogeo degli Ottavi via Vincenzo Chiarugi in direzione di via della Pineta Sacchettiincolonnato sulla via Pontina tra Castelno e Castel di Decima in direzione diprima di concludere ...