Summit tra Lega, FIGC e Spadafora: possibile compromesso con il Napoli (Di martedì 6 ottobre 2020) Nella giornata di ieri, 05/10/2020, è andato in scena un importantissimo Summit tra le principali parti in scena in questo scenario creatosi nel post ‘Juventus – Napoli’. A prendere parte alla riunione sono stati quindi gli organi più importanti del settore: il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il presidente della FIGC Gabriele Gravina e quello … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Nella giornata di ieri, 05/10/2020, è andato in scena un importantissimotra le principali parti in scena in questo scenario creatosi nel post ‘Juventus –’. A prendere parte alla riunione sono stati quindi gli organi più importanti del settore: il Ministro dello Sport Vincenzo, il presidente dellaGabriele Gravina e quello … L'articolo

PE_Italia : ??????Ora al Parlamento europeo dibattito sull'intensificarsi delle tensioni tra la Turchia e i suoi vicini dell’UE.… - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Summit tra #Torino e #Parma: le parti stanno dialogando di un possibile doppio scambio. Gigi #Sepe e Alberto #Grassi in gra… - gnomini : RT @NicoSchira: Summit tra #Torino e #Parma: le parti stanno dialogando di un possibile doppio scambio. Gigi #Sepe e Alberto #Grassi in gra… - morenoAlmare : RT @NicoSchira: Summit tra #Torino e #Parma: le parti stanno dialogando di un possibile doppio scambio. Gigi #Sepe e Alberto #Grassi in gra… - kupaleon : RT @NicoSchira: Summit tra #Torino e #Parma: le parti stanno dialogando di un possibile doppio scambio. Gigi #Sepe e Alberto #Grassi in gra… -

Ultime Notizie dalla rete : Summit tra Lega, summit tra le Procure di Genova e Milano sul caso dei 49 milioni di euro Il Secolo XIX Mafia, sequestro di beni per 270 mila euro al boss del Calatino

Avrebbe partecipato ad almeno quattro summit di mafia con esponenti di punta dei clan Santapaola, Ercolano, Floridia e Nardo per discutere, tra l’altro, la nomina del "rappresentante provinciale" di ...

Qualcomm scalda i muscoli: appuntamento a dicembre per Snapdragon 875

Qualcomm ha iniziato a spedire gli inviti stampa per il consueto Tech Summit, una due giorni dedicata agli addetti ai lavori durante la quale, negli anni scorsi, l'Azienda ha sollevato il sipario sul ...

Avrebbe partecipato ad almeno quattro summit di mafia con esponenti di punta dei clan Santapaola, Ercolano, Floridia e Nardo per discutere, tra l’altro, la nomina del "rappresentante provinciale" di ...Qualcomm ha iniziato a spedire gli inviti stampa per il consueto Tech Summit, una due giorni dedicata agli addetti ai lavori durante la quale, negli anni scorsi, l'Azienda ha sollevato il sipario sul ...