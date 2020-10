Più tasse per i ricchi, meno per il ceto medio (Di martedì 6 ottobre 2020) Il taglio delle tasse alla tedesca è collocato lì, su un orizzonte lungo e già oscurato dalla contrarietà dei renziani e dallo scetticismo dei 5 stelle. E poi per mettere in piedi una riforma fiscale così articolata, con un algoritmo capace di calcolare un’aliquota personalizzata, servirà tempo. Non a caso il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, nell’introduzione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, scrive che la riforma del fisco sarà messa in piedi “nel corso del prossimo triennio”. L’obiettivo è renderla operativa dal 2022, ma il Governo sta pensando a un segnale da dare già il prossimo anno. Come? Abbassando l’aliquota Irpef del 38% al 34% e alzando quella del 43% al 45 per cento.Lo schema, di cui Huffpost è venuto a ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Il taglio dellealla tedesca è collocato lì, su un orizzonte lungo e già oscurato dalla contrarietà dei renziani e dallo scetticismo dei 5 stelle. E poi per mettere in piedi una riforma fiscale così articolata, con un algoritmo capace di calcolare un’aliquota personalizzata, servirà tempo. Non a caso il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, nell’introduzione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, scrive che la riforma del fisco sarà messa in piedi “nel corso del prossimo triennio”. L’obiettivo è renderla operativa dal 2022, ma il Governo sta pensando a un segnale da dare già il prossimo anno. Come? Abbassando l’aliquota Irpef del 38% al 34% e alzando quella del 43% al 45 per cento.Lo schema, di cui Huffpost è venuto a ...

