Nobel per la Fisica va alla scoperta dei buchi neri (Di martedì 6 ottobre 2020) – Il Premio Nobel per la Fisica è stato assegnato quest’anno per metà a Roger Penrose, l’altra metà condivisa tra Reinhard Genzel e Andrea Ghez per la scoperta dei buchi neri. Nella motivazione, l’Accademia reale svedese delle scienze spiega che Penrose è stato premiato per gli “ingegnosi metodi matematici che hanno esplorato la teoria della relatività generale di Albert Einstein” e “ha dimostrato che la teoria porta alla formazione dei buchi neri, quei mostri nel tempo e nello spazio che catturano tutto ciò che vi entra”. Reinhard Genzel e Andrea Ghez hanno scoperto che “un oggetto estremamente pesante e invisibile governa le orbite delle stelle al centro ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 ottobre 2020) – Il Premioper laè stato assegnato quest’anno per metà a Roger Penrose, l’altra metà condivisa tra Reinhard Genzel e Andrea Ghez per ladei. Nella motivazione, l’Accademia reale svedese delle scienze spiega che Penrose è stato premiato per gli “ingegnosi metodi matematici che hanno esplorato la teoria della relatività generale di Albert Einstein” e “ha dimostrato che la teoria portaformazione dei, quei mostri nel tempo e nello spazio che catturano tutto ciò che vi entra”. Reinhard Genzel e Andrea Ghez hanno scoperto che “un oggetto estremamente pesante e invisibile governa le orbite delle stelle al centro ...

RobertoBurioni : Mi spiace per un illustre candidato che da sempre si autocertifica in corsa per il premio, ma il Nobel l'hanno - me… - Agenzia_Ansa : Il #Nobel per la Medicina alla scoperta del virus dell'epatite C. Assegnato a Harvey J. Alter, Michael Houghton e C… - emenietti : Il Nobel per la Medicina a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per la loro scoperta del virus che c… - selcinosa : RT @AnsaScienza: Il #Nobel per la #Fisica 2020 premia i #buchineri E' stato assegnato per metà a Roger #Penrose mentre condividono l'altra… - simona_regina : Il #Nobel per la fisica premia la scienza dei #buchineri e #Magazzino26 su @Radio3tweet parla di questi oggetti fon… -