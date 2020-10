Mancano i docenti, genitori in sciopero in una classe a Firenze: 'Non mandiamo più i figli a scuola'. La preside: 'Presto a regime' (Di martedì 6 ottobre 2020) ... "La scuola - hanno spiegato a Firenze Today - ha avuto mesi per organizzarsi, abbiamo riaperto ... Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te . In queste settimane ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) ... "La- hanno spiegato aToday - ha avuto mesi per organizzarsi, abbiamo riaperto ... Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te . In queste settimane ...

giufuliafa : RT @Italia_Notizie: Mancano i docenti, genitori in sciopero in una classe a Firenze: “Non mandiamo più i figli a scuola”. La preside: “Pres… - mercurinb : #scuola2020 Ma perché nessuno si chiede, ma questi docenti dove stanno? Tutti malati? od ad insegnare altrove? Come… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Mancano i docenti, genitori in sciopero in una classe a Firenze: “Non mandiamo più i figli a scuola”. La preside: “Pre… - Italia_Notizie : Mancano i docenti, genitori in sciopero in una classe a Firenze: “Non mandiamo più i figli a scuola”. La preside: “… - clikservernet : Mancano i docenti, genitori in sciopero in una classe a Firenze: “Non mandiamo più i figli a scuola”. La preside: “… -