Lo sposo che uccide la moglie dopo il banchetto di nozze (Di martedì 6 ottobre 2020) Una donna di 36 anni, Oksana Poludentseva, è stata assassinata il giorno del suo matrimonio dal suo sposo, il 33enne Stepan Dolgikh. È accaduto nel villaggio di Prokudskoye nella regione di ... Leggi su today (Di martedì 6 ottobre 2020) Una donna di 36 anni, Oksana Poludentseva, è stata assassinata il giorno del suo matrimonio dal suo, il 33enne Stepan Dolgikh. È accaduto nel villaggio di Prokudskoye nella regione di ...

jakehoonbb : #EmilyInParis LA TIPA BIONDA CHE LAVORA PER LA GALLERIA D'ARTE ME LA SPOSO - FioreAvvelenato : A me agghiaccia il fatto che gli invitati non abbiamo fatto nulla: - Margigiambi : RT @apellizz66: Tra gli ostaggi al seguito dei Visigoti dopo il sacco di Roma del 410 ci fu anche Galla Placidia, figlia di Teodosio e sore… - matteozenatti : @36Antignani Parla loro di Gaucelm Faidit, simpatico Ciccio che si sposò con una giocolatrice (...) che divenne alt… - oyasofioya : buongiorno certo che ti sposo -