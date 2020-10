Lite in strada, coltello spunta e sparisce. L'indomani un passante risolve il giallo (Di martedì 6 ottobre 2020) Domenica pomeriggio la polizia di Stato è intervenuta a Ponte a Moriano dove era in corso una Lite, scaturita per motivi di circolazione stradale, leggero urto a una macchina in sosta,. Al 113 era ... Leggi su lanazione (Di martedì 6 ottobre 2020) Domenica pomeriggio la polizia di Stato è intervenuta a Ponte a Moriano dove era in corso una, scaturita per motivi di circolazionele, leggero urto a una macchina in sosta,. Al 113 era ...

Urto fra auto, nel diverbio appare un coltello, ma gli agenti non lo trovano, Finché un testimone riconosce l'uomo che lo aveva portato via ...

Bologna, sfonda con una mazza da baseball l’auto del rivale in amore: arrestato

Ha preso una mazza da baseball e ha sfondato la macchina del rivale in amore. Di questo è accusato un 41enne di Casalecchio di Reno arrestato dai carabinieri per danneggiamento aggravato, minaccia e p ...

