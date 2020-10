Juventus Napoli, Preziosi sta con Agnelli: “ASL chiamata dal Napoli, non viceversa” (Di martedì 6 ottobre 2020) Juventus Napoli – A parlare del caso risalente a Juventus-Napoli sono intervenuti anche altri presidenti di altri club come il patron del Genoa Preziosi, che in un sondaggio riportare su ‘Tuttosport‘ parla proprio del mancato match di Juventus-Napoli. Ecco le sue parole: “È un brutto precedente, si pensava che ci fosse un protocollo molto chiaro a cui tutte le società doveva attenersi e invece sono intervenute le Asl locali che lo hanno bypassato e creato un grosso caos. Il Napoli? Qualsiasi società che interpella la Asl locale chiedendo cosa fare, magari si sentirà rispondere di non fare la trasferta. E quindi metterà a rischio ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 6 ottobre 2020)– A parlare del caso risalente asono intervenuti anche altri presidenti di altri club come il patron del Genoa, che in un sondaggio riportare su ‘Tuttosport‘ parla proprio del mancato match di. Ecco le sue parole: “È un brutto precedente, si pensava che ci fosse un protocollo molto chiaro a cui tutte le società doveva attenersi e invece sono intervenute le Asl locali che lo hanno bypassato e creato un grosso caos. Il? Qualsiasi società che interpella la Asl locale chiedendo cosa fare, magari si sentirà rispondere di non fare la trasferta. E quindi metterà a rischio ...

