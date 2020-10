Jaguar XE e XF - Gli aggiornamenti delle berline con i Model Year 2021 (Di martedì 6 ottobre 2020) La Jaguar ha presentato il Model Year 2021 dei Modelli XE e XF. Se per la prima le novità previste sono di carattere tecnico, per la seconda si parla invece di un vero e proprio restyling che ne dovrebbe allungare ulteriormente la carriera, con l'apertura immediata degli ordini. Infotainment Pivi Pro per la XE. La Jaguar XE, già sottoposta a un restyling nel 2019, riceve un'ulteriore aggiornamento volto a tenere il passo con la concorrenza. I temi, nello specifico, riguardano la connettività e l'eletrificazione. L'abitacolo ospita ora nella console centrale il sistema Pivi Pro con doppia sim e display da 10" e lo schermo secondario da 5,5" abbinato ai comandi fisici. La strumentazione è a sua volta gestita da uno schermo riconfigurabile da 12,3" ed ... Leggi su quattroruote (Di martedì 6 ottobre 2020) Laha presentato ildeili XE e XF. Se per la prima le novità previste sono di carattere tecnico, per la seconda si parla invece di un vero e proprio restyling che ne dovrebbe allungare ulteriormente la carriera, con l'apertura immediata degli ordini. Infotainment Pivi Pro per la XE. LaXE, già sottoposta a un restyling nel 2019, riceve un'ulteriore aggiornamento volto a tenere il passo con la concorrenza. I temi, nello specifico, riguardano la connettività e l'eletrificazione. L'abitacolo ospita ora nella console centrale il sistema Pivi Pro con doppia sim e display da 10" e lo schermo secondario da 5,5" abbinato ai comandi fisici. La strumentazione è a sua volta gestita da uno schermo riconfigurabile da 12,3" ed ...

dinoadduci : Jaguar XE e XF - Gli aggiornamenti delle berline con i Model Year 2021 - apiatto : Non sopporto gli intellettuali del rock’n’roll. Quei tizi con i culi stretti e le giacche di velluto. Il rock è (pe… - Mario_Deluca_1 : RT @PizUmbi: @BelpietroTweet Pronti a STRACATAFOTTERCITUTTI Per la paura di perdere il POTERE LA SINISTRA VIP. LE VILLE CON PARCO ,JAGUAR,… - Marco_Caselli : RT @SciabolataFFP: Nunzio Alfredo D’Angieri, ambasciatore per gli Affari europei del Belize, è il 601esimo uomo più ricco del mondo secondo… - SciabolataFFP : Nunzio Alfredo D’Angieri, ambasciatore per gli Affari europei del Belize, è il 601esimo uomo più ricco del mondo se… -