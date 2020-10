Insulti a Marchisio dopo aver detto la sua su Juve-Napoli

Leggi su bufale

(Di martedì 6 ottobre 2020) Claudio, ex calciatore dellantus ed attuale opinionista di Rai Sport, è stato attaccato bruscamente sui social perun suo pensiero in relazione a quanto accaduto domenica sera con la mancata partita trantus enon ha fatto una considerazione da calciatore o da tifoso bianconero, ma ha parlato da uomo che sta vivendo un periodo particolare, come tutti gli altri, nel mezzo di una pandemia. Cosa hasuIl suo pensiero è stato piuttosto chiaro ed ha fatto leva sull’incredibile conflitto che vige tra il protocollo pattuito dalla Figc con tutte le squadre di calcio ed il parere delle varie Asl. Trovate tutto su ...