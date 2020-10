Incendi in California, bruciati oltre 1,6 milioni di ettari e distrutte quasi 9.000 strutture: si contano 31 morti (Di martedì 6 ottobre 2020) Gli Incendi che nel 2020 hanno colpito la California hanno bruciato in un solo anno oltre 1,6 milioni di ettari, un’estensione più grande del Connecticut e doppia rispetto a quella andata in fiamme lo scorso anno. Solo in Agosto, il primo giga-fire, aveva bruciato oltre 400mila ettari. Gli Incendi hanno provocato 31 morti e la distruzione totale di 8.687 strutture, oltre ad aver reso irrespirabile l’aria sia nello stato che in quelli vicini. Gli scienziati hanno collegato la gravità della stagione degli Incendi ad una combinazione di cambiamenti climatici causati dall’uomo e di pratiche di utilizzo del suolo. Il riscaldamento globale sta rendendo la ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Gliche nel 2020 hanno colpito lahanno bruciato in un solo anno1,6di, un’estensione più grande del Connecticut e doppia rispetto a quella andata in fiamme lo scorso anno. Solo in Agosto, il primo giga-fire, aveva bruciato400mila. Glihanno provocato 31e la distruzione totale di 8.687ad aver reso irrespirabile l’aria sia nello stato che in quelli vicini. Gli scienziati hanno collegato la gravità della stagione degliad una combinazione di cambiamenti climatici causati dall’uomo e di pratiche di utilizzo del suolo. Il riscaldamento globale sta rendendo la ...

a_den2017 : RT @greenMe_it: Pompiere salva cucciolo di leone di montagna ustionato dagli incendi della #California - PonytaEle : RT @AR1829881905: La California brucia,ma non è colpa del riscaldamento globale semmai la colpa degli incendi californiani è da attribuire… - AR1829881905 : La California brucia,ma non è colpa del riscaldamento globale semmai la colpa degli incendi californiani è da attri… - lara_ugolini : RT @Animal_Genocide: Baby Yoda, la gattina salvata dagli incendi in California - TernaSpA : A che punto siamo con l’ambiente? Dagli incendi in California allo scioglimento dei ghiacciai, fino alle best pract… -