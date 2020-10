«Grande Fratello Vip 5»: l’ira di Matilde Brandi (mentre Adua Del Vesco continua a giocare) (Di martedì 6 ottobre 2020) Un po’ lo speravamo che Adua Del Vesco non sarebbe uscita dal Grande Fratello Vip alla sua prima nomination. Non tanto per le diverse contraddizioni nelle quali è scivolata nel corso delle ultime due settimane, quanto per essere uno dei pochi personaggi a creare dinamiche all’interno e a all’infuori la casa: è stata lei a sollevare, forse troppo inconsapevolmente, il polverone dell’Ares Gate, ed è stata lei a fare outing a Massimiliano Morra che, così come ha avuto modo di sottolineare durante l’ultima puntata, non è mai stato il suo fidanzato come invece ripeteva fino a poco tempo prima. «Ho avuto il coraggio di denunciare il sistema» dice a un certo punto alla sorella intervenuta per farle una sorpresa, convinta non solo di essersi «liberata» da un peso, ma anche di aver acceso i riflettori su meccanismi che, diciamolo, lo star-system ha sempre messo in piedi fin dall’alba dei secoli. https://twitter.com/GrandeFratello/status/1313231827423854592 Leggi su vanityfair (Di martedì 6 ottobre 2020) Un po’ lo speravamo che Adua Del Vesco non sarebbe uscita dal Grande Fratello Vip alla sua prima nomination. Non tanto per le diverse contraddizioni nelle quali è scivolata nel corso delle ultime due settimane, quanto per essere uno dei pochi personaggi a creare dinamiche all’interno e a all’infuori la casa: è stata lei a sollevare, forse troppo inconsapevolmente, il polverone dell’Ares Gate, ed è stata lei a fare outing a Massimiliano Morra che, così come ha avuto modo di sottolineare durante l’ultima puntata, non è mai stato il suo fidanzato come invece ripeteva fino a poco tempo prima. «Ho avuto il coraggio di denunciare il sistema» dice a un certo punto alla sorella intervenuta per farle una sorpresa, convinta non solo di essersi «liberata» da un peso, ma anche di aver acceso i riflettori su meccanismi che, diciamolo, lo star-system ha sempre messo in piedi fin dall’alba dei secoli. https://twitter.com/GrandeFratello/status/1313231827423854592

