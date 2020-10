GF Vip, perché Patrizia De Blanck non è stata espulsa per quello che ha fatto (Di martedì 6 ottobre 2020) Durante la puntata di ieri del GF Vip, a Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck è stato chiesto di recarsi insieme in confessionale. Alfonso Signorini ha mandato in onda la clip nella quale si vede e si sente la contessa che esprime il proprio malessere fisico, accusando un mal di gola, e lo fa voltandosi verso Tommaso Zorzi e affermando: “Stamattina ho la voce da gay, da fro*io”. Parole nettamente non piaciute all’influencer e che hanno scatenato un po’ di maretta anche del popolo del web. Tanti utenti, infatti, hanno cominciato a gran voce a richiedere la squalifica di Patrizia De Blank, proprio come già accaduto con Fausto Leali e Denis Dosio. Ma infine la squalifica non è giunta, e Alfonso Signorini che ha spiegato il perché: “L’espressione infelice tu l’hai rivolta a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Durante la puntata di ieri del GF Vip, a Tommaso Zorzi eDeè stato chiesto di recarsi insieme in confessionale. Alfonso Signorini ha mandato in onda la clip nella quale si vede e si sente la contessa che esprime il proprio malessere fisico, accusando un mal di gola, e lo fa voltandosi verso Tommaso Zorzi e affermando: “Stamattina ho la voce da gay, da fro*io”. Parole nettamente non piaciute all’influencer e che hanno scatenato un po’ di maretta anche del popolo del web. Tanti utenti, infatti, hanno cominciato a gran voce a richiedere la squalifica diDe Blank, proprio come già accaduto con Fausto Leali e Denis Dosio. Ma infine la squalifica non è giunta, e Alfonso Signorini che ha spiegato il perché: “L’espressione infelice tu l’hai rivolta a ...

