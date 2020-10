GF Vip, Franceska shock: “Non riesco a leccare i cu*i” (Di martedì 6 ottobre 2020) Su Instagram la Pepe si è lasciata andare a una dura reazione e aspra critica contro i suoi ex coinquilini: “Era troppo frustante stare lì dentro” La modella si è mostrata contenta di aver abbandonato la Casa, “la gabbia di pazzi”, come l’ha soprannominata nel video postato sui social GF Vip, Francesca ringrazia di essere uscita Franceska Pepe è stata eliminata ieri sera dalla Casa del GFArticolo completo: GF Vip, Franceska shock: “Non riesco a leccare i cu*i” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 6 ottobre 2020) Su Instagram la Pepe si è lasciata andare a una dura reazione e aspra critica contro i suoi ex coinquilini: “Era troppo frustante stare lì dentro” La modella si è mostrata contenta di aver abbandonato la Casa, “la gabbia di pazzi”, come l’ha soprannominata nel video postato sui social GF Vip, Francesca ringrazia di essere uscitaPepe è stata eliminata ieri sera dalla Casa del GFArticolo completo: GF Vip,: “Noni cu*i” dal blog SoloDonna

